Засуджено киянина, який виманив гроші, обіцяючи евакуювати людей з Маріуполя

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 22-річному чоловіку за фактом заволодіння чужими грошовими коштами шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений вводив в оману людей під приводом надання послуг з евакуації громадян з місць бойових дій.

Так, у травні 2022 року він протягом тривалого часу листувався з дівчиною, яка хотіла вивезти свою матір з тимчасово окупованого Маріуполя.

За винагороду у 20 тис. гривень обвинувачений пообіцяв евакуювати родичку потерпілої у безпечне місце. Проте, отримавши на банківську карту кошти, жодних дій щодо евакуації жінки не здійснив, а гроші привласнив.

Під час судового розгляду обвинувачений ухилявся від прибуття до суду, у зв’язку з чим за клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а внесену ним заставу у розмірі майже 50 тис. грн звернуто в дохід держави на підтримку Збройних Сил України.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та призначено реальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури