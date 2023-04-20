Засуджено шахрайку, яка обдурила громадян на суму понад 3 млн. 200 тис. грн.

Засуджена діяла за однією схемою. Не маючи достатнього доходу щоб повернути борги, які мала в банківських установах, вона продовжила позичати значні кошти у різних осіб.

Схема зводилась до того, що жінка пропонувала обміняти гривні на іноземну валюту по заниженому курсу та обіцяла повернути гроші в короткі строки, ще й з великими відсотками. Таким чином вона отримала від п’ятьох хмельничан понад 3 млн 200 тис грн.

У 2013 році Хмельницьким міськрайонним судом жінку засуджено до покарання у виді позбавлення волі, однак під варту в залі суду не взято.

Прокурори оскаржили вирок в апеляції, проте засуджена тривалий час ухилялася від явки до суду апеляційної інстанції. У 2015 році її оголошено в розшук, а у лютому 2023 року – затримано в Києві.

Вироком Хмельницького апеляційного суду шахрайку засуджено за ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України до 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури