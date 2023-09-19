Засуджено жінку, яка вбила та розчленувала тіло свого чоловіка

Прокурором Рівненської окружної прокуратури у суді доведено вину 53-річної жительки Рівненського району, яку обвинувачували в умисному вбивстві свого чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України).

Так, у серпні 2019 року, у селі Обарів, Рівненського району, між подружжям виник черговий конфлікт. Коли п’яний чоловік заснув – жінка його задушила і, щоб приховати злочин, ножем та сокирою намагалась розчленувати тіло та розкласти його у мішки. Втім пізніше все ж зізналась у вбивстві сусідці та сестрі.

В ході слідства у жінки виявили психічні розлади і відправили на лікування до психіатричного закладу з суворим наглядом. Вже після курсу лікування, у ході судового розгляду прокурор довів, що на момент вбивства жінка була в стані осудності, а тому вироком Рівненського районного суду її було визнано винною та призначено покарання – 8 років 1 місяць позбавлення волі.

Рішення суду законної сили ще не набрало, сторони можуть оскаржити його до апеляційного суду. До вступу вироку в законну силу обвинувачена перебуватиме під вартою.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури