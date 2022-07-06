Засуджено жителя Хмельниччини, який виростив понад 2500 рослин коноплі для «кулінарії»

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Летичівського районного суду, яким жителю Летичівщини призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.



2021 році чоловік на своїй присадибній ділянці, поміж сільськогосподарських культур, посіяв та вирощував понад 2500 рослин коноплі.

Він доглядав за насадженнями, створював сприятливі умови для них, знищував бур’ян.

Свої дії виправдовував тим, що використовував ці рослини у кулінарії, в якості приправ для страв, та не вважав їх нарковмісними.

Однак прокурором в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (незаконний посів та вирощування конопель).

Апеляційна скарга сторони захисту щодо недоведеності вини засудженого — залишена без задоволення.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури