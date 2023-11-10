Засуджено жителя Білгород-Дністровського району, який ошукав п’ятьох громадян

Чоловік брав кошти з людей за роботу по господарству, яку не планував виконувати. За це суд засудив його до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.

Наприкінці січня поточного року житель Татарбунарської ОТГ розмістив на рекламному щиті у райцентрі оголошення про виконання господарських робіт, зазначивши свій номер телефону. Протягом тижня за послугами до чоловіка звернулися п’ятеро місцевих жителів, яким була необхідна допомога у порубці дерев, копанні вигрібної ями тощо. Зловмисник приходив до потерпілих нібито для обговорення умов виконання робіт, вводив їх в оману, обіцяючи взятися до роботи наступного дня, отримував аванс чи повну оплату у розмірі від 500 до 700 гривень і зникав. Загалом він завдав громадянам матеріальної шкоди на суму понад 3000 гривень, які витратив на власні потреби.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, а також у шахрайстві, вчиненому повторно, за ч. 2 ст. 190 ККУ. Надалі між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання останнім своєї винуватості, яку разом з обвинувальним актом правоохоронці скерували до суду», – прокоментував тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Суд ухвалив вирок, яким затвердив угоду, та призначив підсудному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік. Чоловік повинен періодично з’являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, погоджувати виїзд за межі України. У разі порушення протягом іспитового строку покладених на нього обов’язків або скоєння нових правопорушень, засудженого може бути направлено для відбування призначеного покарання.

Поліцейські вчергове наголошують – не сплачуйте кошти за товар та послуги наперед. Якщо ви вже стали жертвою шахраїв або свідком подібних випадків, відразу телефонуйте на спецлінію «102» або звертайтесь до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання. Бережіть себе та будьте пильними.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини