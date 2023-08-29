Засуджено жителя Чернігівщини, який катував двох малолітніх дівчат – одна дитина померла

Ювенальними прокурорами Ніжинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 39-річного мешканця Ніжинського району, який катував двох малолітніх дітей, завдавав умисні тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння та тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілої (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 127 КК України).

У ході судового розгляду прокурорами доведено, що обвинувачений у період з грудня 2017 року по березень 2018 року з метою покарання за непослух катував двох малолітніх дівчат, завдавав їм сильного фізичного болю шляхом систематичного нанесення тілесних ушкоджень, побоїв та інших насильницьких дій.

Внаслідок вказаних злочинних дій діти отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, одне з яких стало причиною смерті 3-річної дівчинки.

Вироком Носівського районного суду чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирок не набрав законної сили.

За інформацією Ніжинської окружної прокуратури