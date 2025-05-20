Засуджено жителя Одеського району, який зарізав сусіда

Злочин був скоєний у листопаді минулого року в місті Чорноморськ.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 51-річний містянин приходив у гості до 63-річного товариша, де чоловіки разом вживали алкогольні напої та посварилися. В ході конфлікту гість схопив кухонний ніж і спричинив господарю декілька поранень, від яких той помер.

Після скоєного, зловмисник пішов додому, зайшовши по дорозі до жінки, яка жила неподалік, щоб повідомити: сусіду, в якого він гостював, нібито стало зле. Медики, що прибули за її викликом, лише констатували смерть чоловіка.

За висновком призначеної поліцейськими судово-медичної експертизи, смерть потерпілого перебуває у прямому причинному зв`язку з колото-різаним пораненням грудної клітки, ушкодженням судин грудей та шиї, і настала від травматичного шоку.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які також направили на експертні дослідження. Фігуранта слідчі затримали у процесуальному порядку. За їхнім клопотанням на час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зібравши достатню доказову базу, правоохоронці висунули чоловіку обвинувачення у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, і скерували до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Дослідивши отримані докази, суд визнав підсудного винним і призначив йому покарання у вигляді 10-ти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво під час досудового слідства та державне обвинувачення в суді підтримувала Чорноморська окружна прокуратура.

Одеське районне управління поліції № 2