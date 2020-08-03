Затримано банду, яка пограбувала валютника на Волині

Зловмисників, які вчора пограбували валютника в Нововолинську, затримали.

Повідомлення про те, що в Нововолинську, біля ринку, невідомі вкрали значну суму грошей, поліцейські отримали 2 серпня близько 8-ї години ранку, повідомляють у ГУ НАП у Волинській області.

Зловмисники під час пограбування використали газовий балончик та завдали кілька ударів потерпілому. Вирвавши барсетку з рук, вони сіли в автомобіль на іноземній реєстрації та втекли.

Працівники карного розшуку і слідчі, які прибули на місце події, зібрали необхідні дані та передали це в орієнтування іншим нарядам поліції.

Приблизно через півтори години патрульні поліцейські з Рівного зупинили автомобіль, що підходив за орієнтуванням. Водій помітно нервував, намагався втекти у лісосмугу, а під час втечі викинув пакунок.

Рівненські патрульні затримали водія і двох його пасажирів. На місце викликали слідчо-оперативну групу Нововолинського відділення поліції та працівників управління карного розшуку ГУНП у Волинській області, які проводили подальші слідчі дії.

Поліцейські встановили, що у пакунку була значна сума у різній валюті (долари, гривні, євро, злоті та інші) – близько 1 мільйона гривень, які, ймовірно, викрали у потерпілого нововолинця. // visnyk.lutsk.ua