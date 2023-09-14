Волинянина підозрюють у побитті та зґвалтуваннях

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 38-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в умисному легкому тілесному ушкодженні, незаконному заволодінні паспортом, неодноразовому зґвалтуванні та незаконному позбавленні волі 42-річної жінки (ч.1 ст. 125, ч.3 ст. 357, ч.ч.1,2 ст. 152, ч. 1 ст. 146 КК України).

За даними слідства, 04 вересня 2023 року нетверезий чоловік під приводом повернення боргу покликав знайому до себе додому, побив її, замкнув у хаті, відібрав і спалив її закордонний паспорт та кілька разів упродовж дня ґвалтував.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури