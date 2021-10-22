На Сумщині затримали покидька, який намагався відкупитися за сексуальне насильство над неповнолітньою 

Мешканець Сумської області – фігурант кримінального провадження за фактом сексуального насильства відносно неповнолітньої особи – спробував уникнути відповідальності. Зловмисник пообіцяв слідчому поліції понад 50 000 гривень «відкупних», а поліцейський повідомив внутрішню безпеку Нацполіції.

До Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшов рапорт старшого слідчого поліції міста Лебедина про факт пропозиції йому неправомірної вигоди.

Встановлено, що гроші поліцейському запропонував 50-річний місцевий житель, який є фігурантом кримінального провадження, розпочатого поліцією за ч.4 ст.153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Аби слідчий закрив матеріали кримінального провадження та згодом не направив їх до суду, зловмисник пообіцяв йому понад 50 000 гривень хабаря.

Чоловіка затримали у поліцейському відділку оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники Сумського районного управління поліції на передачі ним першої частини запропонованої суми. Грошові кошти вилучено.

Наразі хабародавцеві готується оголошення підозри за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.1 ст.343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України. В процесуальному порядку його затримано.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України