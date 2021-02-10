Затримано двох іноземців, які розповсюджували наркотики та психотропи в Одесі

Чоловіки «працювали» наркокур’єрами та закладчиками однієї з Інтернет-крамниць. Під час обшуків у них вилучили наркотиків та психотропів на понад 600 тисяч гривень.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими Одещини викрили двох іноземців, які збували заборонені речовини на території міста Одеса.

Встановлено, що 25-річний та 40-річний чоловіки «працювали» на одну з наркокрамниць. Заборонені речовин вони отримували великими партіями, розфасовували та закладали в обумовленому місці для дрібних дилерів. Для конспірації свої незаконної діяльності зловмисники орендували квартиру, де зберігали та фасували заборонені речовини.

Одного з дилерів правоохоронці затримали під час отримання чергової партії товару, іншого – на орендованій квартирі, коли він саме готував чергове замовлення.

Під час обшуків працівники поліції вилучили понад кілограм амфетаміну, поліетиленові пакети з метамфетаміном, псилоцибіновими грибами, 50 марок «ЛСД». Крім того виявили сім-картки, банківські картки, електронні ваги, сліп-пакети та фасувальні прилади.

Сума вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 600 тисяч гривень.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Обох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вчинене зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України