У Вінниці чоловік напав на жінку і намагався її задушити

11 січня близько 19 години зловмисник підійшов до потерпілої та зненацька почав її душити. На крик про допомогу відгукнулися небайдужі перехожі. За вказаним фактом поліцією розпочато досудове розслідування.

За словами начальника відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Андрія Бойцуна, 11 січня близько 19.10 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 35-річної жительки обласного центру про те, що невідомий чоловік напав на неї та почав душити.

Правоохоронці встановили, що 56-річний вінничанин підійшов ззаду жінки, з хуліганських спонукань повалив її на землю та почав душити. Запобігти непоправному допомогли небайдужі вінничани, які почули крик жінки про порятунок. Свідки події затримали нападника, коли той намагався втекти.

Результат освідування зловмисника показав наявність алкоголю у його організмі.

Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до аналогічних злочинів.

Дії зловмисника підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області