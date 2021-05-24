Затримано двох шахрайок, які під виглядом «ворожок» ошукували пенсіонерів

За процесуального керівництва прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 41-річній та 59-річній жінкам за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб під приводом ворожіння (шахрайство), а також у відкритому викрадені чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, повторно (грабіж), тобто за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні та травні підозрювані шляхом обману під приводом ворожіння та зняття порчі входили у довіру до осіб похилого віку. Після чого, останні, будучи введеними в оману, віддавали жінками свої заощадження. Крім того, в одному з епізодів, ошукавши пенсіонерку, підозрювані відкрито викрали у жінки золоті вироби.

Після вчинення вказаних кримінальних правопорушень підозрювані з місця злочину зникали, розпорядившись чужим майном на власний розсуд.

За клопотанням Оболонської окружної прокуратури міста Києва Оболонським районним судом м. Києва підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у 40 та 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Досудове розслідування триває.

Зловмисницям загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура