Затримано гендиректору підприємства, який не повернув Нацгвардії арендовані вертольоти

За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері затримано та повідомлено про підозру генеральному директору комерційного підприємства за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану.

Підприємство передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій Організації Об’єднаних Націй.

У зв’язку з введенням в Україні в лютому 2022 року воєнного стану, військова частина звернулась до підприємства з вимогою повернути своє військове майно для виконання завдань за призначенням. Однак, власник підприємства не повернув вертольоти, продовжуючи отримувати прибутки від їх використання. Такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності Нацгвардії України та інтересам оборони держави.

Наразі підприємця затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого відділу Управління СБУ в Кіровоградській області.

Офіс Генерального прокурора