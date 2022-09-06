На Хустщині поліцейські викрили зловмисника, який обікрав будинок пенсіонерки

Вчора, 5 вересня, до Хустського районного управління поліції звернулася пенсіонерка із села Іза. 64-річна жінка повідомила, що протягом трьох днів, поки її не було вдома, з її помешкання зникли грошові заощадження та мобільний телефон.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої з’ясували, що до оселі крадій проник через вікно. Всередині будинку зловмисник відшукав 600 доларів та мобільний телефон, які забрав з собою і втік у невідомому напрямку.

Для розкриття злочину поліцейські провели ретельний огляд місця події та опитали ймовірних свідків. В результаті було встановлено, що до крадіжки причетний 54-річний раніше судимий за майнові злочини односелець потерпілої.

У фігуранта правоохоронці вилучили частину речових доказів, які буде повернуто пенсіонерці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області