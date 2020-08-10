В Полтавской области за вымогательство взятки будут судить двух прокуроров

В Полтавской области будут судить прокурора и одного из руководителей отдела Лубенского местной прокуратуры Полтавской области, которые подозреваются в вымогательстве взятки в размере 5000 долларов за смену квалификации преступления.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Направлено в суд обвинительный акт в отношении прокурора и одного из руководителей отдела Лубенского местной прокуратуры Полтавской области, которые обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Следствием установлено, что прокуроры получили от гражданина неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США, пообещав изменить квалификацию преступления на менее тяжкую и заключить соглашение о признании виновности.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.