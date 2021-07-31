Затримано групу чоловіків, які вимагали у мешканця Дніпра гроші за неіснуючий борг

Зловмисники побили потерпілого, вимагаючи у нього гроші. Далі посади його до своєї автівки та відвезли за місто.

29 липня до поліції звернувся 26-річний місцевий мешканець, який повідомив про вимагання. Правоохоронці встановили, що напередодні троє зловмисників зустріли потерпілого біля одного із магазинів побили його. Причиною ж конфлікту стала вимога неіснуючого боргу.

Провівши ряд оперативних заходів, працівники кримінальної поліції відділення № 7 Дніпровського районного управління поліції затримали трьох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Того ж дня їм повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції