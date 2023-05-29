Заперечував тимчасову окупацію та виправдовував збройну агресію РФ – мешканця м. Дніпро засуджено до 5 років позбавлення волі
За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури місцевого мешканця визнано винним у поширенні матеріалів, у яких міститься визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації території України, вчиненого повторно (ч. 2,3 ст. 436-2 КК України).
Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що з початку збройної агресії рф проти України мешканець м. Дніпро неодноразово поширював через власний акаунт у забороненій соцмережі матеріали антиукраїнського спрямування.
У своїх дописах засуджений публічно виправдовував злочини рф, заперечував тимчасову окупацію та стверджував, що дії країни-агресора є «правильними та законними».
Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину у повному обсязі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Управління СБУ у Дніпропетровській області.
Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури