У Єгипті перекинувся автобус з туристами: серед постраждалих є українці

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У районі міста Рас-Сідр, на сході Єгипту, трапилася ДТП, в якій перекинувся автобус з туристами. Постраждали понад 40 людей, серед яких українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cairo24.

“Кімната рятувальних операцій Управління безпеки Синайського полуострова отримала повідомлення від рятувальної поліції, в якому вказується, що в Рас-Сідр перекинувся автобус”, – пише видання.

Машини швидкої допомоги негайно вирушили до місця повідомлення, щоб транспортувати поранених до лікарні для надання необхідної допомоги.

За даними ЗМІ, серед постраждалих туристів є українці. Також троє – з Казахстану, троє – з Азербайджану та четверо – з Єгипту.

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