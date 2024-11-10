У Єгипті перекинувся автобус з туристами: серед постраждалих є українці
У районі міста Рас-Сідр, на сході Єгипту, трапилася ДТП, в якій перекинувся автобус з туристами. Постраждали понад 40 людей, серед яких українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cairo24.
Машини швидкої допомоги негайно вирушили до місця повідомлення, щоб транспортувати поранених до лікарні для надання необхідної допомоги.
За даними ЗМІ, серед постраждалих туристів є українці. Також троє – з Казахстану, троє – з Азербайджану та четверо – з Єгипту.