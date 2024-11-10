У Єгипті перекинувся автобус з туристами: серед постраждалих є українці

У районі міста Рас-Сідр, на сході Єгипту, трапилася ДТП, в якій перекинувся автобус з туристами. Постраждали понад 40 людей, серед яких українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cairo24.

“Кімната рятувальних операцій Управління безпеки Синайського полуострова отримала повідомлення від рятувальної поліції, в якому вказується, що в Рас-Сідр перекинувся автобус”, – пише видання.