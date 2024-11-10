У нічному клубі у Празі влаштували облаву через скарги на українських відвідувачів

Поліція Праги в ніч проти неділі, 10 листопада, здійснила рейд на нічний клуб Orion у празькому районі Жижков, популярному серед українців, після неодноразових скарг місцевих жителів.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Novinky.

Під час перевірки празька поліція перекрила вхід до клубу з вулиці, де перевіряла пасажирів авто, що під’їждждали. А близько трьох десятків правоохоронців зайшли всередину клубу та перевіряли документи.

“В операції були задіяні співробітники місцевих відділень, іноземної поліції, спецпідрозділу поліції по боротьбі з масовими заворушеннями і кримінальні слідчі. Ми оцінимо результати”, – заявила прессекретарка поліції Чехії Єва Кропачова.

Вона додала, що загалом до ранку неділі перевірили понад 100 людей. Переважна більшість відвідувачів клубу були громадянами України.

“Співробітники поліції затримали двох іноземців, які не мали при собі документів і особи яких не вдалося встановити на місці. Тому їх доставили до Служби поліції у справах іноземців”, – сказала Кропачова.

Крім того, двох 17-річних дівчат у стані алкогольного сп’яніння передали батькам, поінформувавши орган соціального захисту дітей.

Клуб Orion у празькому Жижкові працює лише двічі на тиждень, по п’ятницях і суботах, з 21:00 до 5:00, причому пости на його сторінці у Facebook публікуються українською мовою.

Про клуб чеські ЗМІ почали писати з минулого місяця після численних скарг місцевих жителів. Ті стверджували, що його відвідувачі ведуть себе непристойно: б’ють скляні пляшки об асфальт, справляють нужду та блюють просто на вулиці, а також нападають на поліцейських.

Після цього в районі почали регулярно патрулювати поліцейські.