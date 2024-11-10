Франція відправить Україні ракети Mistral та SCALP

Париж продовжить тренувати українських військових.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна надасть Україні ракети Mistral для зенітно-ракетного комплексу, що здатний збивати гелікоптери та літаки дальністю до шести кілометрів і ракети SCALP.

“Ми знову постачатимемо ракети Mistral, зокрема, для захисту зони бойових дій. А щоб Україна могла завдавати удари за лінією фронту, я підписав нову передачу близько десяти ракет Scalp”, – вказав глава Міноборони в інтерв’ю Le Journal du Dimanche.

SCALP — це авіаційна крилата ракета класу “повітря-земля”. Її дальність пуску становить 560 кіломтерів, однак в експортному варіанті — 250 кілометрів. Швидкість польоту — 1050 км/год. Вона здатна вражати важливі стаціонарні цілі, які захищають системи ППО.

За його словами, Франція на своїх полігонах буде й надалі продовжувати підготовку військових Збройних Сил України та надаватиме допомогу на довгостроковій основі.

У січні цього року прездент Франції Еммануель Макрон повідомив про надання нашій країні близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб. У липні Естонія доставила в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral та ракети до них. // Дзеркало тижня