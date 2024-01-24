У розвідці розкрили деталі кібератаки на Центр космічної гідрометеорології РФ

Published

Росія втратила лише даних на 10 млн доларів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про знищення бази даних Далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планєта», який атакували хакери.

Напередодні стало відомо, що хакери зламали доступ «Планєти», користувачами якого є міністерство оборони і Генштаб РФ, служби МНС, Північний флот та інші.

Це  російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім ― міністерство оборони, генеральний штаб та служби МНС РФ.

«Атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології «планєта» здійснили кіберволонтери-патріоти з групи “BO Team”. Наслідки ― руйнівні!», – заявили в ГУР вранці.

Зокрема, згідно з їхньою заявою, проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі, а загальний обсяг знищеної інформації склав близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів.

Серед знищеного ― метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували міноборони і МНС РФ, «Роскосмос» та низка інших відомств Росії, а також ― напрацьовані роками унікальні дослідження.

«Робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, ― паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі. Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти Росії повторно отримати такий софт фактично неможливо», – вказують у розвідці.

Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

Зазначимо, що в Україні від січня 2022 року до вересня 2023-го було зафіксовано майже чотири тисячі кіберінцидентів. Протягом кількох тижнів після вторгнення РФ в Україну російські кіберактивісти здійснили хвилю кібератак на українську інфраструктуру, в тому числі операції проти суб’єктів сектору фінансових послуг.

Like

Tags:

You may also like...