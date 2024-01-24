У розвідці розкрили деталі кібератаки на Центр космічної гідрометеорології РФ

Росія втратила лише даних на 10 млн доларів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про знищення бази даних Далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планєта», який атакували хакери.

Напередодні стало відомо, що хакери зламали доступ «Планєти», користувачами якого є міністерство оборони і Генштаб РФ, служби МНС, Північний флот та інші.

Це російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім ― міністерство оборони, генеральний штаб та служби МНС РФ.

«Атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології «планєта» здійснили кіберволонтери-патріоти з групи “BO Team”. Наслідки ― руйнівні!», – заявили в ГУР вранці.

Зокрема, згідно з їхньою заявою, проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі, а загальний обсяг знищеної інформації склав близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів.

Серед знищеного ― метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували міноборони і МНС РФ, «Роскосмос» та низка інших відомств Росії, а також ― напрацьовані роками унікальні дослідження.

«Робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, ― паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі. Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти Росії повторно отримати такий софт фактично неможливо», – вказують у розвідці.

Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

Зазначимо, що в Україні від січня 2022 року до вересня 2023-го було зафіксовано майже чотири тисячі кіберінцидентів. Протягом кількох тижнів після вторгнення РФ в Україну російські кіберактивісти здійснили хвилю кібератак на українську інфраструктуру, в тому числі операції проти суб’єктів сектору фінансових послуг.