Затримано групу осіб, які викрадали в Одесі дзеркала з елітних авто

Зловмисникам оголосили підозри за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України та помістили їх до слідчого ізолятора.

Встановлено, що жителі Херсону та Ізмаїла віком 45-ти та 39-ти років, яких пов’язує кримінальне минуле (обидва неодноразово судимі за майнові злочини), знімали з дорогих іномарок ночами дзеркала, ховали їх неподалік, а на місці злочину залишали записки зі своїми номерами телефонів. Власникам автомобілів, які зв’язувалися з правопорушниками, ті озвучували суми за повернення викраденого майна, що коливалися від 500 до 1500 гривень.

На рахунку зловмисників щонайменше 12 таких крадіжок, які вони скоїли на території Приморського району Одеси. Викрили чоловіків співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку в Одеській області після скоєння чергового злочину на Французькому бульварі.

Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За крадіжки, вчинені повторно за попередньою змовою, правопорушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Одеської області