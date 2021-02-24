Затримано іноземного розбійника, який зухвало напав на пенсіонера та проник у його квартиру

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 затримано 37-річного громадянина Узбекистану за фактом вчинення розбою, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Як встановлено слідством, коли пенсіонер повернувся додому та почав відкривати двері квартири, до нього зі спини підійшов зловмисник і затягнув до приміщення. Там нападник почав душити потерпілого за допомогою ручки молотка, після чого заклеїв йому рот скотчем.

Подолавши опір чоловіка, нападник забрав орден Вітчизняної Війни в срібній оправі та втік.

Іноземця вдалося затримати по «гарячих слідах».

Під час проведення невідкладного обшуку правоохоронці вилучили речовий доказ та знаряддя вчинення злочину.

Наразі вказаній особі повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура