Затримано лідерів банди, яка постачала зброю криміналітету
У ході масштабної спецоперації у Вінницькій області нейтралізовано потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.
Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати.
На спробах збуту арсеналу бойових засобів ураження затримано лідерів озброєної банди.
За даними слідства, до складу угруповання входило декілька осіб, у тому числі зловмисники, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Встановлено, що вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.
У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували серію епізодів протиправної діяльності.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:
- 2 автомати АКС-74 і АКМС з чотирма спорядженими магазинами,
- 3 гранати Ф-1 та РГН,
- 8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган,
- майже 300 набоїв до стрілецької зброї,
- засоби зв’язку,
- гроші, одержані злочинним шляхом.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб),
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримання лідерів злочинного угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операції «А» СБУ.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, у тому числі джерел надходження зброї до учасників банди.
Заходи з викриття правопорушення здійснювали співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.Tweet