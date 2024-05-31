Завдав тяжких тілесних ушкоджень товаришу під час сварки – поліцейські затримали мешканця Вознесенська

Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 КК України та повідомили йому про підозру. За скоєне чоловікові загрожує до восьми років увʼязнення.

29 травня ввечері до чергової частини Вознесенського райуправління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них доставлений чоловік із численними тілесними ушкодженнями.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що 58-річний потерпілий та його 42-річний товариш разом вживали алкогольні напої. Згодом між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник наніс товаришу численні удари по голові, тулубу та нижніх кінцівках. Після чого витягнув непритомного потерпілого на вулицю та залишив на проїжджій частині дороги.

Сусіди, які побачили непритомного чоловіка на вулиці, викликали швидку допомогу. Постраждалого доправили до лікарні. Нині чоловік перебуває у медзакладі.

З місця події поліцейські вилучили речові докази та направили на проведення експертних досліджень.

Слідчі затримали 42-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Нині за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Вознесенське районне управління поліції

ГУНП в Миколаївській області