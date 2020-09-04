Затримано миколаївця, який ледь не підірвав будинок, відкривши газ у своїй квартирі

Сьогодні, 3 вересня, в поліцію зателефонував мешканець багатоквартирного будинку по вул. Нікольській та розповів, що сусід зізнався йому, що нібито хоче підірвати власну квартиру, де знаходилась і його матір.

На місце події негайно прибули вибухотехніки, рятувальники, бійці роти поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції. Через можливу загрозу життю людей та наявність запаху газу в будівлі правоохоронці екстрено евакуювали місцевих мешканців, а працівники служби газу швидко перекрили газопостачання в будинку. У цей час в квартиру повернувся зловмисник, де його і затримали поліцейські.

40-річний чоловік стверджує, що такого не робив, адже проходив лікування у медичному закладі. Зі слів його матері, він дійсно перебуває на певному медичному обліку, маючи розлади здоров’я. Зловмисник доставлений до відділу поліції. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК, найближчим часом вирішуватиметься питання про повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УКУ «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки», що карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області