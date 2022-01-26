Затримано молодика, який придбав психотропи для збуту на території Харкова

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 23-річному харків’янину за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що молодик отримав поштою психотропні речовини для подальшого збуту на території міста Харкова, попередньо замовивши їх за допомогою месенджеру «Telegram» в інтернет-магазині.



25 січня 2022 року біля одного з будинків по пров. Шевченківському харків’янина затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.



Під час огляду місця події у закладчика виявлено та вилучено 70 пакетів з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, які він мав в цей день розкласти у Київському районі м. Харкова.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури