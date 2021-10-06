Затримано осіб, які під виглядом неіснуючого боргу вимагали переоформити будинок

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 4 осіб за фактом вимагання, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, поєднаного з насильством (ч. 3 ст. 189 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Катерини Шевцової, досудовим розслідуванням встановлено, що з початку вересня 2021 року четверо мешканців Харкова та Харківської області вимагали у похилого чоловіка переоформлення права власності на житловий будинок під виглядом неіснуючого боргу. При цьому особи погрожували потерпілому спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

5 жовтня 2021 року вимагачі побили чоловіка, силоміць посадили в автівку та направились до нотаріуса.

Одразу після отримання нотаріальних довіреностей чотирьох вимагачів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури