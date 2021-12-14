Затримано поліцейського, який збував наркотики ув’язненому

За процесуального керівництва обласної прокуратури викрито поліцейського на збуті наркотиків ув’язненому (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, співробітник Чугуївського районного управління поліції ГУНП в області систематично збував наркотики ув’язненому, який утримувався у Харківському слідчому ізоляторі. Зокрема, в листопаді цього року поліцейський доставив ув’язненого із СІЗО до суду, в приміщенні якого і передав йому канабіс.

Крім того, 13 грудня, за аналогічних обставин, зазначений співробітник поліції знову збув канабіс тому ж чоловіку.

Після цього правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, та Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури