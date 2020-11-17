Затримано прикордонника та лісничого, які сприяли контрабанді тютюну 

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали військовослужбовця одного з відділів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону та лісничого після одержання ними неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За попередньою інформацією, прикордонник, який є новообраним депутатом однієї з ОТГ, спільно із лісничим одного з лісництв ДП «Верховинський лісгосп», налагодили протиправну схему переміщення тютюнових виробів через державний кордон України. Спільники долучили до «схеми» місцевого мешканця, який переміщував тютюнові вироби через кордон.

Спільники чітко розділили свої обов’язки: лісничий повинен був транспортувати тютюнові вироби до лінії кордону, а працівник прикордонної служби забезпечував їх безперешкодний перетин.

За свої «послуги» вони одержували від місцевого мешканця неправомірну вигоду в сумі 60 Євро за кожен незаконно переміщений ящик тютюнових виробів.

17 листопада 2020 року під час одержання 1 300 Євро неправомірної вигоди слідчі ДБР затримали прикордонника та лісничого в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування здійснюють прокурори військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону. Оперативний супровід – УСБУ в Івано-франківській області.

Державне бюро розслідувань