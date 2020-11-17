Затримано прикордонника та лісничого, які сприяли контрабанді тютюну 

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Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали військовослужбовця одного з відділів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону та лісничого після одержання ними неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За попередньою інформацією, прикордонник, який є новообраним депутатом однієї з ОТГ, спільно із лісничим одного з лісництв ДП «Верховинський лісгосп», налагодили протиправну схему переміщення тютюнових виробів через державний кордон України. Спільники долучили до «схеми» місцевого мешканця, який переміщував тютюнові вироби через кордон.

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Спільники чітко розділили свої обов’язки: лісничий повинен був транспортувати тютюнові вироби до лінії кордону, а працівник прикордонної служби забезпечував їх безперешкодний перетин.

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За свої «послуги» вони одержували від місцевого мешканця неправомірну вигоду в сумі 60 Євро за кожен незаконно переміщений ящик тютюнових виробів.

17 листопада 2020 року під час одержання 1 300 Євро неправомірної вигоди слідчі ДБР затримали прикордонника та лісничого в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування здійснюють прокурори військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону. Оперативний супровід – УСБУ в Івано-франківській області.

Державне бюро розслідувань

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