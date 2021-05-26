Затримано прикордонника, який за гроші обіцяв «кришувати» переміщення товарів через кордон

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Краматорську, за сприяння Внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, затримали старшого оперуповноваженого Сумського прикордонного загону під час отримання хабаря.

За попередньою інформацією, прикордонник обіцяв громадянину «за винагороду» забезпечити безперешкодне переміщення товарів народного вжитку через україно-російський кордон.

Працівники Бюро затримали прикордонника на одній з автозаправних станцій у Сумах після одержання 600 доларів США.

Проводяться слідчі та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення та можливих причетних осіб.

Попередня кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. Оперативний супровід – ТУ ДБР у Краматорську та ВБКОЗ УСБУ в Сумській області.

ДБР