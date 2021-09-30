Затримано вбивцю, який вісім років переховувався від покарання на території Росії

У 2013 році чоловік жорстоко вбив подружжя, а будинок з тілами жертв підпалив. Після скоєння злочину фігурант переховувався на території сусідньої держави. У взаємодії з відділом міжнародного поліцейського співробітництва працівники управління карного розшуку обласної поліції затримали втікача.

Подвійне вбивство було скоєно під час конфлікту.39-річний зловмисник наніс кілька смертельних ножових поранень знайомому, а після у такий самий спосіб вбив його співмешканку. Для приховання слідів злочину чоловік підпалив будинок потерпілих та втік.

Не дивлячись на всі зусилля фігуранта замаскувати вбивство під звичайну пожежу по необережності, поліцейські зібрали необхідні докази причетності підозрюваного до скоєння злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Усвідомлюючи, що за скоєне загрожує кримінальна відповідальність, чоловік вирішив втекти від правосуддя, виїхавши за межі території України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські становили, що чоловік переховується на територіїРосійської Федерації та оголосили його у міжнародний розшук.

За цей час підозрюваний змінив кілька населених пунктів, телефонні номери та орендовані квартири, вважаючи в такий спосіб втекти від правоохоронних органів.

Завдяки тісній співпраці з відділом міжнародного поліцейського співробітництва оперативники встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його.

Вчора, 29 вересня, чоловіка було екстрадовано в Україну.

Тепер затриманий буде чекати на вирок суду під вартою у Маріуполі, куди його з пункту пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка» Харківської області супроводили обласні розшуковці.

Йому загрожує від 10 до 15 років позбавленням волі або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Донецькій області