Затримано «ділка», який обіцяв за $20 тис. домовитись про працевлаштування у ДБР

Працівники ДБР затримали чергового «ділка», який обіцяв за 20 тисяч доларів США домовитись про працевлаштування у Державному бюро розслідувань.

Колишній правоохоронець запропонував свої послуги посередника людині, яка планувала подати документи на конкурс в ДБР і хотіла отримати настанови у досвідченої людини. За 20 тис. доларів США експравоохоронець пообіцяв вплинути на керівників Державного бюро розслідувань під час прийняття рішення за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад в ДБР.

Бюро наголошує – і для тих хто планує працювати в ДБР, і для тих, хто вважає, що може вплинути на його керівництво – працевлаштуватись у нечесний спосіб, а тим більше за гроші, до ДБР неможливо. Будь-який кандидат має, відповідно до чинного законодавства, виграти конкурс у чесній боротьбі.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статі передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що лише у 2021 році на Харківщині було затримано двох адвокатів, які за 15 тис. доларів США обіцяли фейкове працевлаштування в ДБР, а у Києві було затримано громадянина, який за 50 тисяч доларів США намагався «продати» посаду в ДБР.