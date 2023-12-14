Затримано двох злодіїв, які викрали генератор зі столичної котельні

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом жителям передмістя Києва у вчиненні таємного викрадення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 185 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, злодії, використовуючи металеві кусачки, перерізали металевий ланцюг та відчинили дверцята металевої клітки котельні у Святошинському районі столиці, з якої викрали генератор марки «HONDA».

Викрадений генератор був встановлений як альтернативне джерело енергії та мав забезпечувати безперебійну роботу теплогенеруючого обладнання котельні у випадку зникнення електрики.

Завдяки оперативним діям правоохоронців зловмисників затримали, вилучили викрадений генератор та повернули його представникам комунального підприємства.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими СВ Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура