Затримано експосадовця оборонного департаменту Херсонської ОДА, який під час окупації працював на рашистів

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Зловмисником виявився колишній очільник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення рф чиновник підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.

Під час тимчасової окупації Херсона він залишився у місті і погодився очолити створений агресором «відділ правового забезпечення» у захопленому на той час басейновому управлінні водних ресурсів.

Серед основних завдань колаборанта було «переведення» ввірених йому установ під вимоги «російського законодавства». Для цього він намагався підібрати «штат» з місцевих жителів, яким обіцяв «зарплату» в рублях та лояльне ставлення з боку рашистів.

Після звільнення Херсона колаборант «заліг на дно» за місцем проживання в обласному центрі і таким чином сподівався уникнути правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України