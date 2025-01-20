Затримано генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році

Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ задокументували злочини 3-х посадовців Збройних сил України, які не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року.

За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на обласний центр.

Серед іншого, фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ.

Крім того, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора.

Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої.

Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів.

На підставі зібраних доказів їх затримано і буде повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану);

ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Комплексні заходи проводила військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України