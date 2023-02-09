Затримано групу осіб, які пограбували продавця електрогенераторів на 44 тис. доларів
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом мешканцям столиці, які за попередньою змовою групою осіб відкрито заволоділи грошовими коштами киянина у сумі 44 тис. доларів США.
Згідно з матеріалами слідства, 06.02.2023 зловмисники, знаючи про те, що потерпілий займається продажем електрогенераторів та зберігає у сейфі в складському приміщенні значну суму коштів, підстерегли останнього біля вказаного складу.
Застосувавши до потерпілого фізичне насильство, нападники проникли в приміщення та заволоділи грошовими коштами в сумі 44 тис. доларів США, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.
Грабіжників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст.186 КК України.
Наразі до двох підозрюваних застосовані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та до одного з них – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За вчинене чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.
Вживаються заходи для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві.