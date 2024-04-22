Затримано керманича BMW, який вчинив смертельну ДТП в Оболонському районі столиці

Подія відбулась сьогодні близько о 19:30 на Великий Кільцевій дорозі. Поліцейські отримали повідомлення про те, що внаслідок автопригоди було травмовано двох осіб. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та лікарі.

Попередньо встановлено, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Внаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Ще одного постраждалого, місцевого мешканця 1990 року народження, лікарі з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній пройшов перевірку на стан сп’яніння – прилад Драгер показав 0,35 проміле.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років.

Відділ комунікації поліції Києва