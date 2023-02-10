Затримано керуючого виробництвом у Дарницькому районі столиці, де в результаті вибуху загинули люди

Внаслідок події загинуло четверо людей, ще п’ять травмовано. Слідчі повідомили йому про підозру. Затриманому загрожує до 8-ми років ув’язнення.

Нагадаємо, вчора близько 15.40 години, внаслідок вибуху в одноповерховому приміщенні колишнього заводу сталося руйнування будівлі. На місці працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та лікарі.

За попередніми даними, у виробничому приміщення вибухнув газовий балон, що призвело до загибелі чотирьох працівників та руйнування одноповерхової будівлі. Ще п’ятеро осіб із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано у лікарню.

Поліцейські столичного главку з’ясували, що виконуючий обов’язки керуючого підприємством, 65-річний чоловік, порушив правила безпеки на виробництві, внаслідок чого стався вибух. Фігуранта слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час з ним працюють слідчі.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, фігуранту за процесуального погодження з Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру та вручено клопотання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва