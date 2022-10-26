Затримано колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на Харківщині

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала ще одну ворожу поплічницю.

Під час захоплення частини регіону вона добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву «почту».

Невдовзі після «призначення» колаборантка обікрала одне з міських відділень «Укрпошти» і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

Крім того, зловмисниця виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної рф поштової мережі у містах Балаклія та Ізюм.

За даними слідства, поплічницею окупантів виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку. На початку повномасштабного вторгнення вона «підтримала» загарбників, за що отримала від них «посаду» у новостворених окупаційних органах.

Для «запуску» поштових відділень у захоплених містах колаборантка намагалась відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області. Саме від них планувала отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів.

Також вона закликала інших поштових працівників добровільно переходити на бік ворога та передавати на баланс рф державне майно «Укрпошти».

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Втім співробітники СБУ своєчасно викрили її для подальшого притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Служба безпеки України