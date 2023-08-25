Затримано крадія, який втерся в довіру та поцупив у харків’янки 120 тис. доларів

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру уродженцю міста Полтави у викраденні чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України).

За даними слідства, 32-річний чоловік, тимчасово працюючий водієм таксі, познайомився у столиці з харків’янкою та втерся до неї в довіру. Перебуваючи в її помешканні, зловмисник скористався нагодою та викрав всі її заощадження – грошові кошти в сумі 120 000 доларів США, а також ювелірні вироби з золота та діамантів.

Вчинивши злочин, чоловік почав переховуватися в Одесі, проживаючи у найдорожчих готелях.

За результатами розслідування правоохоронці встановили місцезнаходження злодія та затримали його.

У ході обшуків частину викрадених коштів виявили та вилучили.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 500 000 гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури