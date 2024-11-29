Затримано раніше судимого вінничанина, підозрюваного у вбивстві рідної бабусі

Намагаючись відвести від себе підозру, 33-річний фігурант сам зателефонував до поліції та повідомив про виявлення 82-річної жінки з ознаками насильницької смерті за її місцем проживання. Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

В ніч з 26 на 27 листопада до поліції надійшло повідомлення про вчинення особливо тяжкого злочину – за місцем свого проживання була виявлена вбита пенсіонерка. Про подію поліцію повідомив онук потерпілої. Чоловік розповів, що прийшов до бабусі додому і виявив безлад у будинку, а згодом і саму побиту жінку в одній із кімнат.

Працюючи над розкриттям злочину, увагу оперативників привернув 33-річний родич потерпілої. Онук раніше притягувався до відповідальності за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вчинення домашнього насильства відносно 82-річної потерпілої, з якою він колись проживав. Після того, як на його одязі криміналісти виявили сліди крові потерпілої, чоловік зізнався у злочині.

Попередньо встановлено, що під час словесного конфлікту з пенсіонеркою, зловмисник взяв до рук стілець та почав ним бити жінку. Після цього він пішов з дому і через кілька годин повернувся. Коли чоловік побачив, що бабуся померла, він вигадав версію подій, яка б відвела від нього підозру.

Слідчі слідчого управління повідомили затриманому про підозру в вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

28 листопада підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області