Затримано мешканку Хмельницького, яка за 22 тисячі доларів обіцяла допомогу ухилянтам

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили 57-річну хмельничанку, яка налагодила схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону.

Як встановило розслідування, зловмисниця обіцяла за 22 тисячі американських доларів допомогти уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

Вона переконувала потенційного «клієнта», що зможе «вирішити питання» із встановленням інвалідності, запевнивши у надійності схеми. Також фігурантка підробила медичну довідку про наявність в чоловіка побутової травми, щоб довести свої «впливові зв’язки».

Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів). Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Триває слідство для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького.

Управління СБ України у Хмельницькій області