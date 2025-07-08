Затримано мешканця Харківщини, який «зливав» російським спецслужбам дані про місцеві військові об’єкти

Ворога цікавили цілі військового призначення, місця зосередження сил ЗСУ, обʼєкти критичної та військової інфраструктури. За несанкціоноване поширення інформації про розташування таких об’єктів чоловіку повідомлено про підозру. Фігуранту загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Нацполіція продовжує постійну роботу з виявлення осіб, які співпрацюють з ворогом. У межах одного з таких відпрацювань оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області Нацполіції викрили 44-річного місцевого мешканця, який працював на користь держави-агресора. Щоби виконати завдання куратора з рф і отримати обіцяну винагороду, чоловік систематично збирав необхідні для ворога розвіддані.

Фігурант фотографував обʼєкти критичної інфраструктури та оборонного призначення Харкова, позначав їхнє розташування на мапах, після чого передавав зібрану інформацію представнику ворожої спецслужби через месенджер.

У ході досудового розслідування поліцейські задокументували щонайменше три факти передачі фігурантом даних ворогу. До прикладу, чоловік зробив детальний фотозвіт місцевого підприємства, що спеціалізується на ремонті військової техніки, та передав куратору інформацію про його діяльність. Також ворога цікавили розташування блокпостів, чисельність військовослужбовців на пунктах тимчасового контролю та тип їхнього озброєння.

За кожне з виконаних завдань представник країни-агресора переказував мешканцю Харківщини грошову винагороду. Кошти надходили як на особисті банківські рахунки, так і на рахунок його співмешканки.

4 липня під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігуранта правоохоронці вилучили мобільний телефон, де містилася переписка з російським куратором, та носії для збереження інформації.

Того ж дня фігуранта затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Заходи з документування проводилися у взаємодії зі співробітниками СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України