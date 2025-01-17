Затримано наркоторговця, який продавав кокаїн у столиці, спеціально орендуючи комірку для його зберігання

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 44-річному уродженцю Житомирської області у незаконному придбанні та зберіганні кокаїну з метою подальшого збуту, а також збуті (ч. 2 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний у Києві продавав з «рук у руки» за по 150 доларів США за дозу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України під час збуту чергової дози наркотичного засобу. Під час обшуку його автомобіля знайшли 10 пакетів кокаїну, вже розфасованих для продажу.

Фасував та зберігав кокаїн чоловік не у себе вдома, а у спеціально орендованій комірці у сусідньому будинку. Під час обшуку там знайшли та вилучили товару на понад 300 тис. гривень.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури