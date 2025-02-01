Затримано наркозалежну агентку рашистів, яка готувала теракт у центрі Києва

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки запобігли масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва.

За результатами спецоперації у столиці затримано російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ.

Ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, котрі на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста.

На місці події у затриманої виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху.

За матеріалами справи, для підготовки теракту рашисти дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала «швидкі» гроші на Телеграм-каналах.

За вказівкою окупантів дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста.

Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі.

За допомогою віддаленого доступу ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і таким чином хотів зафіксувати наслідки теракту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю «на гарячому», коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

Під час обшуку у затриманої додатково вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до планування та підготовки теракту.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України