Затримано підозрюваного у вбивстві жінки у Моршині

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 40-річному мешканцю Львова. Його підозрюють у вчиненні умисного вбивства ( ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у серпні цього року у місті Моршині підозрюваний вбив 50-річну мешканку Львівщини.

Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички, фігурант наніс численні удари по голові та тілі потерпілої. Внаслідок отриманих травм – остання померла на місці.

Після вбивства, для того щоб приховати сліди злочину, підозрюваний розчленував труп та поклав у ванну.

Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури