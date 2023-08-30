Затримано підозрюваного у вбивстві жінки у Моршині
За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 40-річному мешканцю Львова. Його підозрюють у вчиненні умисного вбивства ( ч. 1 ст. 115 КК України).
За даними слідства, у серпні цього року у місті Моршині підозрюваний вбив 50-річну мешканку Львівщини.
Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички, фігурант наніс численні удари по голові та тілі потерпілої. Внаслідок отриманих травм – остання померла на місці.
Після вбивства, для того щоб приховати сліди злочину, підозрюваний розчленував труп та поклав у ванну.
Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного.
Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратуриTweet