Затримано підозрюваних у викраденні людини на столичному Подолі

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру двом чоловікам, які з метою вимагання грошових коштів викрали мешканця Подільського району.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники схопили потерпілого біля відділення одного з банків на вул. Кирилівській та силоміць заштовхали до автівки. Подолавши опір чоловіка, викрадачі вивезли його на територію недобудови, де погрозами змусили перерахувати близько 85 тис. гривень на картку одного з нападників.

Отримавши кошти, зловмисники відпустили потерпілого, відібравши його паспорт та телефон.

За результатами проведених правоохоронцями заходів осіб, причетних до вчинення злочину, вдалося встановити та затримати.

Ними виявилися місцеві мешканці, 24-х та 28-ми років.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України. До суду внесено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються мотиви злочину та можливі співучасники.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського УП ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура