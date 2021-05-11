Житель Днепра, хвастаясь ружьем, застрелил сожительницу
Мужчина утверждает, что застрелил свою сожительницу случайно, якобы будучи уверенным, что ружье заряжено холостыми патронами.
Недавно состоявшийся суд ему поверил, передаёт Телеканал D1.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, трагедия произошла в Индустриальном районе Днепра еще в начале этого года.
«По данным следствия, в январе 2021 года житель г. Днепр вместе со своей сожительницей и другом находился у себя дома. Намереваясь похвастаться перед гостем недавно приобретенным ружьем, мужчина, считая, что зарядил его патронами ложного действия (имитаторами), случайно выстрелил в сожительницу, которая сидела напротив. В результате огнестрельного ранения женщина скончалась», — говорится в сообщении.
Свою вину подсудимый признал полностью. Суд Индустриального района признал его виновным в убийстве по неосторожности и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы.Tweet